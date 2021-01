Corpo de homem suspeito de cometer estupros é encontrado carbonizado

PUBLICIDADE

O corpo de um homem, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado, ainda em chamas, amarrado a um poste com cordas e arames. De acordo com algumas testemunhas, o homem tinha “o hábito de estuprar mulheres em situação de rua.” O corpo foi achado na madrugada desta segunda-feira (11).

Ainda segundo as testemunhas, o homem era conhecido pelo apelido de “Copasa”. Ele foi assassinado e teve o corpo incendiado no viaduto Senagal, na Lagoinha, região Noroeste de Belo Horizonte.

De acordo com a perícia, o homem não portava documentos e apresentava lesões no crânio que teriam sido provocadas por golpes de facão e pauladas. Ainda de acordo com a perícia, os objetos utilizadas para cometer o homicídio foram encontrados nas proximidades.

Policiais fizeram rastreamento na região, mas nenhum suspeito foi identificado ou localizado.