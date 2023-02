Corpo de homem é encontrado com mãos e pés amarrados com fio de internet

Durante os trabalhos periciais, foram encontradas seis capsulas de pistola

O corpo de um homem foi encontrado no km 9 da Estrada do Belmont, no bairro Nacional, em Porto Velho, na manhã desta quarta-feira (1º). As mãos e os pés da vítima estavam amarrados com fio de internet e o corpo estava queimado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência na Estrada do Belmont. No local, eles encontram o corpo de um homem que estava com sinais de queimaduras e com os pés e mãos estavam amarrados com fio de internet.

Durante os trabalhos periciais, foram encontradas seis capsulas de pistola calibre .380 e um galão de combustível, que possivelmente foi usado para colocar fogo no corpo.

No local, a perícia também observou que a vítima tem algumas tatuagens, o que pode ajudar na identificação dele. O corpo foi removido ao IML e a Polícia Civil assume o caso para investigação.