Corpo de homem é encontrado carbonizado com as mãos algemadas

De acordo com a polícia, a vítima apresentava marcas de tiros na cabeça, e estava com as mãos algemadas e os pés amarrados

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado, na avenida Marques de Herval, no bairro Nova Lima, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (5). De acordo com o delegado de plantão, Rômulo Marcelo, o corpo estava numa calçada e foi encontrado por pessoas que passavam pelo local, por volta das 06h.

Lula tem 52% no segundo turno contra 48% de Bolsonaro, aponta PoderData

Ainda segundo a polícia, a vítima teria sido morta durante a madrugada, no mesmo local. O corpo carbonizado foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e a perícia vai tentar identificar o homem pelas digitais. Ainda não se sabe as circunstâncias do crime, mas a polícia suspeita de execução por acerto de contas. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.