Corpo de criança desaparecida é encontrada perto de Goiânia

Depois de encontrar o corpo de Danilo de Sousa Silva, de 7 em Goiânia, nesta terça-feira (28). A mãe e o padrasto foram responsabilizados pela Polícia Civil pelo desaparecimento da criança e pelo crime de abandono de incapaz. As autoridades investigam quem assassinou a vítima. A perícia apontou que afogaram o garoto na lama.

A criança sumiu há uma semana ao sair para ir à casa da avó, que mora na mesma rua que ele, no Setor Parque Santa Rita.

O corpo foi encontrado por bombeiros na segunda (28), em uma mata próxima à residência. No final da manhã desta terça-feira (29), o Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás confirmou ser Danilo, por meio das impressões digitais.

OS técnicos identificaram que a criança morreu afogada na lama do matagal, que é pouco provável que a vítima tenha se afogado sozinha e tudo indica que alguém segurou a cabeça da criança contra a lama. A estimativa é de que o corpo do menino estava no local entre sete e dez dias.

