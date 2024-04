Corpo de casal é encontrado em um veículo em SP

Um casal de empresários foi encontrado sem vida dentro de um veículo em um posto na Rodovia Regis Bittencourt, em Cajati (SP), levantando suspeitas de intoxicação por monóxido de carbono.

De acordo com informações da PM, uma denúncia feita na tarde de domingo (28) alertou sobre um homem e uma mulher desacordados dentro de um veículo no Auto Posto Real.

Ao chegar no posto, os policiais tentaram contato com as vítimas, mas não obtiveram resposta, levando-os a quebrar o vidro do veículo. Dentro do carro, foram encontrados os corpos de Renato Dias de Oliveira, cuja idade não foi divulgada, e Bianca Alves Francisco de Oliveira, de 28 anos. A equipe médica do resgate, acionada no local, confirmou o óbito.

Segundo relatos obtidos durante a investigação, o carro chegou ao posto por volta da meia-noite, mas a polícia só foi notificada por volta das 15h. Ao abrir a porta do veículo, os policiais não identificaram sinais de ferimentos aparentes. Com o motor ainda em funcionamento, a principal hipótese é de morte por asfixia, causada pela inalação e intoxicação por monóxido de carbono.

O caso foi registrado na delegacia de Cajati no domingo à noite, e a polícia local está investigando as circunstâncias das mortes. A perícia da Polícia Científica foi acionada para examinar o local, enquanto os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames, que serão cruciais para confirmar a suspeita de intoxicação.