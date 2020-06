Corpo de adolescente desaparecida há 5 dias é encontrado em matagal

PUBLICIDADE 

A adolescente Maria Eduarda Aparecida Silva, de 15 anos, estava desaparecida desde a noite de terça-feira (2), quando ela havia saído de casa em direção à residência de uma amiga. Nesse domingo (7), a polícia encontrou o corpo da garota em um matagal. De acordo com a família da vítima, o enterro ocorreu ainda no domingo (7).

As investigações apontaram um usuário de drogas como o principal suspeito do crime. O homem teria negociado o celular de Maria Eduarda logo após cometer o homicídio. A Polícia Civil recuperou o aparelho antes de localizar o corpo da vítima. O crime ocorreu em Formiga-MG.

A mãe de Maria Eduarda relatou que no dia do desparecimento havia ligado para a amiga da filha, e esta lhe contou que a adolescente não a encontrou no horário combinado. No dia seguinte, começaram a circular as primeiras mensagens nas redes sociais pedindo que fossem repassadas à família quaisquer informações a respeito do paradeiro da menina.

A mãe de Maria Eduarda também publicou um vídeo, onde implora pelo retorno da filha. “Maria Eduarda, eu te amo tanto. Volta logo, por favor. Todo mundo aqui está desesperado, Duda. Te amo, por favor. Se alguém estiver com ela, me dê notícias, por favor. Traz minha filha de volta, eu não vou fazer nada com você”.