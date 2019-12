Corpo Carbonizado é encontrado no Jardim ABC

PUBLICIDADE 

O corpo de uma mulher identificado apenas por Shirley, foi encontrado na manhã deste domingo 29/12 na rua 15, no distrito do Jardim ABC em Cidade Ocidental, moradores da região encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar.

De acordo com informações preliminares, a vítima teria sido assassinada supostamente por um Homem ainda não identificado, a polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer as razões que motivaram esse crime.

Com informações do Jornal O Grito