Coronavírus: site pornô brasileiro dobra o número de assinantes

Após as medidas de governos de diversos estados para que a população fique em em casa, várias pessoas e empresas têm acatado a decisão. Com isso, as ruas e escritórios estão se esvaziando, e os quartos e salas ficando cheios por maiores períodos do dia. Quem tem se dado bem é a produtora de filmes eróticos Brasileirinhas.

O site da Brasileirinhas tem visto as assinaturas crescerem vertiginosamente. Na semana passada, a média era de 312 assinantes por dia. Já nos primeiros dois dias desta semana, o número passou de 600. As informações foram cedidas ao colunista Ricardo Feltrin, do Portal UOL.

A produtora oferece dois planos: o de R$ 29,90 dá direito a 5 mil horas de vídeo e um pay-per-view com as atrizes — todas as quintas-feiras, a mansão da Brasileirinhas recebe uma nova atriz pornô que passa uma semana sendo filmada quase que 24 horas por dia. Essa assinatura também dá direito a 5.000 horas de vídeo.

O plano premium, de R$ 39,90, dá direito ao pay-per-view e a 1.045 filmes do acervo da produtora, sendo 131 destes em 4K.