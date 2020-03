Coronavírus: mais sete pessoas estão curadas em Porto Alegre

PUBLICIDADE 

Em Porto Alegre, mais sete pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus estão curadas, de acordo com o balanço da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) publicado na noite desta segunda-feira (30). No total, 24 pacientes se recuperam da covid-19 na capital do Rio Grande do Sul.

17 são homens com idades entre 18 e 71 anos. 7 são mulheres com idades entre 5 e 65 anos.

Para Pablo Stürmer, representante da SMS, os dados mostram uma vantagem das medidas de restrição de circulação na cidade. “O aumento gradual dos casos dá tempo para que os primeiros se recuperem, evitando que todos utilizem o sistema de saúde de uma única vez’, comentou Stürmer.

Porto Alegre contabiliza 143 casos confirmados e duas mortes devido à doença, conforme o último levantamento da Secretaria Estadual de Saúde. Em todo o Estado, são 254 casos e quatro vítimas fatais.

