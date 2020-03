Coronavírus: Cristiano Ronaldo financiará 35 leitos de terapia intensiva em Portugal

PUBLICIDADE 

rO atacante português, Cristiano Ronaldo, e seu agente Jorge Mendes, irão bancar a instalação de 35 novos leitos de terapia intensiva, em Portugal.

Esses leitos estão sendo preparados para receber pacientes infectados com o novo coronavírus e que estão em estado grave. Neles, equipamentos como respiradores e monitores estarão montados.

De acordo com Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, os leitos estarão distribuídos em duas alas com 10 unidades, uma no Hospital Santa Maria, outra no Hospital Pulido Valente.

Os outros 15 leitos ficarão no Hospital Santo Antônio. As alas receberão os nomes do jogador e da agente.