Coronavírus: bebê de um ano perde 3 kg, mas vence batalha contra a doença

Com apenas um ano, o pequeno Arthur se recuperou da Covid-19, após 14 dias de internação. O bebê perdeu três quilos no período do tratamento e teve um abscesso no pulmão, o que agravou seu estado clínico. A mãe, Jaqueline Santos da Silva, de 26 anos, relata que “foi uma luta” travada contra a doença.

,Jaqueline e o filho moram no Guarujá-SP. Ela conta que viveu momentos difíceis ao lado do bebê no hospital. A mãe relata que Arthur já havia tido duas pneumonia neste ano, o que a fez desconfiar que seria um terceiro caso, devido às semelhanças entre os sintomas.

Arthur apresentava febre, falta de ar e garganta infeccionada. Em março, ele foi internado. Após algum tempo, o pequeno paciente precisou ser encaminhado para o Hospital Santo Amaro. Jaqueline relata que, no período de internação, o filho não conseguia comer e sentia muitas dores. Devido a isso, Arthur chegou a perder três quilos ao final dos 14 dias de internação.

Além disso, um raio-X apontou um abscesso no pulmão do bebê, que precisou receber medicação intravenosa. Após mais de um mês, o diagnóstico positivo para Covid-19 foi entregue. A demora foi devido à demanda por testes em todo o país.

Com o filho recuperado, Jaqueline comemora o ganho de peso de Arthur. “A gente não pode falar que não vai acontecer com a gente. Eu não saía de casa e, mesmo assim, esse vírus veio para o meu filho. Essa é uma doença cruel. Orava o tempo todo, e agora posso falar que vencemos”, relatou Jaqueline ao Portal G1.

