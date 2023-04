Core business: como pode definir o sucesso da sua empresa?

Entenda a importância do core business para o aperfeiçoamento da gestão e para que a empresa se se destaque no mercado.

Entre os diversos fatores relacionados ao crescimento de um negócio, está a definição do core business, que se refere à sua atividade central da empresa. Pode parecer algo simples, no entanto muitos empreendedores não sabem especificar qual é sua atuação principal.

Quer entender a importância do core business para melhorar sua gestão, para destacar sua empresa no mercado e, com isso, se tornar referência para o público? Acompanhe as informações a seguir e veja também como identificar qual é o núcleo do seu negócio!

O que é core business?

O core business pode ser definido como o coração de um negócio ou o carro-chefe de uma empresa. É, portanto, sua atividade central de atuação, no qual todos os esforços são direcionados, a fim de se destacar da concorrência e ser lembrada pelos clientes.

Apesar de parecer um conceito simplista, saiba que entender qual é, de fato, o núcleo do negócio ou sua atividade essencial é importante para definir os rumos, estratégias da empresa, cultura, políticas internas, entre outros pontos.

Vale ressaltar ainda que a definição do core business é necessário para empresas de diferentes ramos e segmentos. Assim, a atividade central da empresa X pode ser a venda de pizzas tradicionais, da empresa Y, o comércio de itens para piscina, e da empresa Z, o desenvolvimento de aplicativos de jogos para celular.

Qual a sua importância para o sucesso do negócio?

Conhecer o core business é ter clareza sobre qual é o DNA da sua empresa, ou seja, qual é a atividade central é a sua marca. Entenda melhor na sequência alguns pontos que o tornam tão importante.

Planejamento estratégico

Ao definir o núcleo do negócio, o empreendedor pode fazer o planejamento estratégico, estabelecendo metas de curto, médio e longo prazo e movimentando recursos de forma inteligente.

Imagine a empresa X, cujo core business é vender pizzas tradicionais. Ao entender essa atividade central, o gestor direciona seu olhar para a elaboração de pizzas utilizando ingredientes de qualidade. Assim, oferece um ambiente aconchegante para os clientes, investe em um forno a lenha e faz parcerias com fornecedores de referência.

Agora, pense como ficaria confuso se esse mesmo estabelecimento passasse a vender esfihas ou hambúrguer? Toda a cultura do local ficaria confusa e também haveria conflito com a gestão, pois seriam necessários outros equipamentos, novos fornecedores e até profissionais diferentes. Além disso, o perfil dos clientes também seria outro, exigindo mudanças no atendimento, nos preços e nas estratégias de divulgação.

Ou seja, quando não há um core business, o gestor não tem uma política consistente para destinação de recursos, investimentos, contratação de pessoal e também fica difícil buscar um conhecimento mais especializado para se tornar uma referência, pois a atuação começa a ir para diferentes lados.

Decisões mais precisas com o negócio

Com o core business, você tem um norte e, com isso, consegue tomar as melhores decisões para o futuro do seu negócio. Isso porque você passa a conhecer a fundo o seu mercado, quem são os seus clientes, as tendências do setor e tudo isso ajuda a identificar oportunidades e riscos, tornando a gestão mais direcionada e segura.

Destaque no mercado

Tem ainda o fato de que, ao saber qual é a atividade central do negócio, você pode buscar cursos para se especializar em seu segmento, investir em tecnologias adequadas para o seu setor e encontrar os melhores talentos. Pode também desenvolver campanhas de marketing mais eficientes e fazer parcerias mais acertadas.

Tudo isso fará com que sua marca ou empresa se torne uma referência no mercado, pois você tem condições de desenvolver produtos e entregar serviços com mais qualidade, apresentando um diferencial que a concorrência não tem. Ganha, portanto, a confiança dos clientes.

Como descobrir o core business para o negócio?

Depois de entender os ganhos que um negócio tem ao definir o core business, surge a questão: como descobrir qual é a atividade núcleo da empresa? Considere os fatores abaixo.

Entenda as características da empresa

O primeiro aspecto é conhecer os pontos fortes da empresa, ou seja, as atividades que ela faz que se diferenciam da concorrência. Nesse ponto, é importante ter em mente não apenas o segmento de atuação especificamente, mas os objetivos do negócio no mercado.

Se pensarmos em um empreendedor que comercializa itens de papelaria de escritório, ele pode ter o diferencial de oferecer o melhor preço no atacado, trabalhar com as melhores marcas e fazer uma entrega rápida, por exemplo.

A partir dessas respostas, é possível identificar o perfil do seu público-alvo para trabalhar com os melhores canais de venda, além de se valer de ações de comunicação e marketing que sejam efetivas para esse grupo.

Avalie o mercado

Depois de definir qual é o seu carro-chefe, chega a hora de olhar para fora da empresa, conhecendo a realidade do mercado e como é o trabalho da concorrência. Assim, você pode se dedicar para aperfeiçoar ainda mais seus processos, produtos e serviços para se tornar referência para os clientes.

Encontre oportunidades

Sabendo o que a sua empresa faz de melhor e considerando a realidade e tendências do mercado, é possível se dedicar a um nicho que ainda seja pouco explorado ou que precise ser explorado de uma forma diferente. Com isso, você pode se destacar e atender as necessidades específicas de um grupo de clientes.

Como expandir os negócios com a definição de um core business

Foi falado sobre a necessidade de focar o trabalho e estratégias da empresa em torno do core business, ou seja, de uma atividade núcleo. No entanto, isso não significa que o negócio precise ficar engessado nessa área sem a possibilidade de expandir. O importante é atuar com uma atividade central, mas é recomendado ficar de olho em outras oportunidades.

Aliás, a dica é aproveitar sua expertise para explorar nichos correlatos ao seu core business e, desse modo, crescer ainda mais no mercado. A empresa que desenvolve games para celular pode expandir sua atividade para a área de gamificação, trabalhando com jogos desenvolvidos para a educação, por exemplo.

Para crescer e se diferenciar no mercado, seja qual for a sua área de atuação, é necessário automatizar os processos na sua empresa. Conheça as soluções da Omie, como o sistema ERP, para agilizar a gestão do seu negócio, que trará mais segurança e praticidade para traçar estratégias e tomar as melhores decisões!