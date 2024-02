Conjunto de kitnets desmorona no CE

A área foi isolada pela Polícia Militar enquanto as autoridades locais investigam o ocorrido

Quatro indivíduos e um gato foram resgatados com vida dos destroços de uma casa que desabou na cidade de Fortaleza.

O incidente ocorreu por volta das 5h20 desta segunda-feira (19), quando um conjunto de duas kitnets desmoronou no bairro Cais do Porto, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros.

Apesar da gravidade da situação, todos os ocupantes da construção conseguiram ser retirados dos escombros com vida e foram imediatamente encaminhados para o Instituto José Frota, principal hospital da região.

Um dos resgatados foi descrito como estando em estado crítico de saúde pelos bombeiros.

Além dos moradores da casa atingida, um casal e três cachorros de uma residência vizinha, que não foi afetada pelo desabamento, também precisaram ser resgatados, já que o acesso à sua casa estava bloqueado pelos escombros.

Embora tenha chovido intensamente na capital antes do desmoronamento, as causas precisas do incidente ainda não foram esclarecidas.