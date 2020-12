Conheça Pinocchio, gato com má-formação craniana que conquista fãs em rede social

PUBLICIDADE

Sílvia Haidar

Nascido com uma má-formação craniana, que deixa seu focinho mais proeminente, não é difícil imaginar por que esse gatinho ganhou o nome de Pinocchio.

O felino foi resgatado aos quatro meses de idade no início deste ano em Los Angeles, na Califórnia, pelo grupo de protetores independentes Friends for Life Rescue Network.

Com grandes olhos verdes e o maxilar torto, que deixava alguns dentinhos sempre aparentes, o bichano logo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais da associação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para manter os fãs de Pinocchio informados sobre seu estado de saúde, os voluntários criaram um perfil só para o gatinho no Instagram.

Além das deformidades no crânio, o bichinho nasceu com várias outras deficiências pelo corpo. Ele tinha uma grande hérnia umbilical e uma anormalidade no osso esterno, que pressionava seu pulmão, e precisou ser operado.

Pinocchio também passou por cirurgia para remover seus quatro dentes caninos. Seus olhos costumam liberar uma secreção marrom que o incomoda, por isso requer acompanhamento de um veterinário oftalmologista.

Apesar da saúde delicada, o gatinho é muito alegre e brincalhão, como mostra no Instagram o casal de voluntários Melissa e Zane Lamprey, atuais tutores do bichano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Melissa sempre escreve nas postagens que Pinocchio não está para adoção, já que o mais importante é dar continuidade ao tratamento médico e manter o bem-estar do animal.

As informações são da FolhaPress