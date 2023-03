Conheça os benefícios do lubrificante íntimo para a saúde da mulher

Devido a falta de informação sobre lubrificante íntimo feminino e devido à tabus que por muito tempo persistiram na nossa sociedade, muitas pessoas não sabem sobre os benefícios do lubrificante íntimo para a saúde feminina e ficam com o pensamento de que benefícios são restritos apenas para a facilitar a penetração durante a relação íntima.

Entretanto, os benefícios do uso de lubrificantes, com o de lubrificante íntimo de jambu, vai muito além. Pensando nisso, nós produzimos esse conteúdo com os principais benefícios que o uso desse item pode trazer para a saúde íntima da mulher. Confira a seguir:

Melhora a lubrificação íntima da mulher

Em primeiro lugar, é importante destacar que existem várias mulheres que possuem problemas para ter uma boa lubrificação, seja devido ao uso de métodos contraceptivos, menopausa, seja outras causas naturais que não caracterizam-se como problema, mas são apenas características individuais.

Desse modo, o lubrificante é utilizado não somente para melhorar a lubrificação durante a relação íntima, mas também para aumentar o seu bem estar durante o dia a dia aumentando sua saúde íntima.

Auxilia na resistência dos preservativos

Outro ponto que podemos encaixar com benefício à saúde feminina é que ao utilizar um gel lubrificante íntimo feito à base de água é possível dificultar que o preservativo utilizado na relação sofra uma ruptura.

Isso acontece porque a utilização de um preservativo com lubrificante penetração se torna mais suave e sem tanto atrito dificultando com que o preservativo falhe.

Por fim, não podemos deixar de falar sobre o aumento da autoestima feminina. O primeiro ponto é que ao utilizar lubrificante íntimo para tornar a penetração mais fácil a mulher passa a se sentir mais confortável na relação íntima com o seu parceiro, desse modo sua auto estima aumenta.

Além disso, como citamos anteriormente, o uso de lubrificante pode ser uma forma de auxiliar na lubrificação durante o dia a dia, sendo assim é possível utilizá-lo sem a necessidade de estar com o parceiro.

Dessa forma, é possível que a mulher utilize um lubrificante, como o lubrificante íntimo com aloe vera, com o intuito de aumentar a lubrificação durante a relação. Uma vez que ele possui um aspecto que possibilita que ao ser colocado na região íntima de uma mulher, o lubrificante permite que a mulher sinta sensações de uma forma mais sensível, provocando mais prazer, o que de certa forma permite que a mulher chegue com mais facilidade ao orgasmo.

Com isso, ela pode utilizar a aplicação de um gel lubrificante um benefício a sua autoestima e autoconhecimento aprendendo mais sobre sua sensualidade e sexualidade, o que realiza boas consequências para sua saúde e bem-estar.