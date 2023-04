Conheça 5 melhores alternativas ao Microsoft Visio para Mac

Organizar as coisas só facilita a vida. Um lugar para tudo e nunca deixe sair do lugar. Se você é essa pessoa, conheça o Microsoft Visio. O Visio é um software padrão do setor para criar fluxogramas, diagramas e esquemas de todos os tipos. Se você tem acesso ao Visio no trabalho, você tem sorte. Mas o Microsoft Visio custa muito apenas para uso pessoal.

Qual é a melhor alternativa do Visio ao Mac?

Então, qual é uma boa alternativa ao Microsoft Visio? Há muitas opções para substituir o Visio. Esteja você usando um PC ou um Mac, há sempre um aplicativo semelhante ao Visio para você. Sim, mesmo para Android, iOS e Linux. Aqui está nossa lista das melhores alternativas gratuitas do Visio. Deixamos os melhores para o final.

1 – EdrawMax

Imagem: reprodução

O EdrawMax está disponível para download gratuito e pode ser usado como uma versão para desktop. Ele é um programa de software de diagrama que funciona no Windows, macOS ou Linux. É produzido pela Edraw, que também fabrica produtos de software para criar mapas mentais, Gantt, organogramas e fluxogramas, infográficos, plantas baixas e diagramas de rede e setor.

O EdrawMax combina os recursos de todos esses produtos em um, portanto, se seus requisitos forem mais limitados, talvez seja melhor comprar o software específico para seu caso de uso.Ele também ajuda você a entender Como Abrir e Editar um Arquivo VSD no Mac. O Edraw Max tem três categorias de preços – Individual, Empresarial e Acadêmico/Sem fins lucrativos – com cada uma delas com três licenças – Assinatura, Perpétua e Vitalícia. O EdrawMax também é a única ferramenta que usamos que pode EXPORTAR com precisão para o formato Visio VSDX mais recente. Ele também é um dos melhores softwares de Diagrama de Rede para Mac.

2 – ASCIIflow

Imagem: reprodução

Procurando uma maneira leve e conveniente de diagramar coisas simples? ASCIIFlow é um bom aplicativo baseado na web para você. Faz um diagrama ASCII de caracteres de teclado comuns. Como a especificação de caracteres ASCII é quase universal, é ideal para lançar um pequeno diagrama em um email. Pela mesma razão, o ASCIIFlow é muito limitado em suas capacidades.

3 – Coggle

Imagem: reprodução

A versão gratuita do Coggle é boa para mapeamento mental ou mapeamento de processos simples. Compartilhe diagramas públicos ilimitados, tenha colaboração em tempo real, carregue imagens e exporte para formatos de texto e Visio. Por US $ 5 por mês, o Coggle oferece tudo isso, além de mais formas de itens e maior controle sobre as linhas.

4 – yEd Graph Editor

Imagem: reprodução

Muitas vezes chamado simplesmente de yEd, este aplicativo oferece uma impressionante variedade de ferramentas de diagramação em uma interface de usuário altamente intuitiva.

Em pouco tempo, novos usuários podem navegar por seu complexo conjunto de ferramentas para montar fluxogramas, mapas mentais e outros gráficos com aparência profissional.

A única falha neste aplicativo é a falta de suporte a arquivos do Visio. No entanto, ele tenta compensar isso com outros recursos, como importar/exportar dados gráficos diretamente para e do Microsoft Excel.

5 – Lucidchart

O Lucidchart é uma ferramenta online para visualizar e editar documentos do Microsoft Visio®. Ele permite que você crie dados visuais diretamente no navegador da web. O aplicativo é baseado em nuvem, portanto, pode ser usado em computadores desktop e dispositivos móveis. Ele suporte de importação e exportação de arquivos nativos do Visio®, portanto, pode ser uma boa alternativa ao Visio®. Além disso, os arquivos podem ser exportados para PDF ou salvos como imagem (.jpg, .png). Com uma conta registrada, você pode salvar os desenhos em um serviço de galeria.

Agora é sua vez!

Não importa o que você precisa para desenhar, diagramar, traçar um gráfico ou sonhar, uma de nossas melhores alternativas gratuitas ao Microsoft Visio fará você sorrir.