Comparsa da ‘Gata do 157’ é preso em Belford Roxo

Fabiano da Hora, de 21 anos, é um dos principais integrantes da quadrilha integrada pela comparsa, “Gata do 157”

Beatriz Souza

[email protected]



Acusado de roubar e esquartejar o aposentado Álvaro Luis Luna, de 57 anos, é preso pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Fabiano da Hora, de 21 anos, é um dos principais integrantes da quadrilha integrada por Thalita Silva Teixeira, de 19 anos, que foi presa há duas semanas, a jovem era conhecida nas redes sociais como “Gata do 157” .

Fabiano foi localizado no bairro Shangri-Lá, onde a quadrilha cometeu diversos crimes. Álvaro Luna também era morador no bairro e teve a casa invadida por criminosos no dia 26 de dezembro. O aposentado acabou levado pelos bandidos no próprio carro, junto de outros pertences retirados da residência.

Após passar dias desaparecido, seu corpo foi encontrado carbonizado em um matagal numa área rural próxima ao imóvel. A família reconheceu os restos mortais como sendo de Álvaro, mas a investigação ainda aguarda o resultado do teste de DNA.

De acordo com a Polícia Civil, também participaram do crime Luan Nascimento Duarte Silva, de 18 anos, namorado de Thalita, e o irmão dele, Darlan Nascimento Duarte Silva. Assim como a “Gata do 157” e Fabiano, Luan também está preso, depois que foi abordado por uma equipe do 39º BPM (Belford Roxo), no bairro Heliópolis, enquanto dirigia. Darlan é o único membro da quadrilha que segue foragido.

Embora não possua, a princípio, ligação com a morte de Álvaro Luna, Thalita teve, segundo a 54ª DP (Belford Roxo), envolvimento direto em outros crimes cometidos pelo bando. Em um dos assaltos, ocorrido na madrugada do dia 3 de janeiro, a jovem chegou a portar um fuzil durante abordagens a várias vítimas em sequência.