Companheiro é suspeito de assassinar jovem de 21 anos

No início da manhã dessa quarta-feira (1º), por volta de 7h30, a Polícia Militar de Salvador foi acionada para atender uma ocorrência de feminicídio em Camaçari, região metropolitana da Cidade. O principal suspeito de cometer o crime é o companheiro da vítima de 21 anos.

A mãe de Adriele Souza Ribeiro, a vítima, disse que o autor do crime foi Marcos Vinícius Morais Oliveira. Ele fugiu do local e está sendo procurado. A polícia ainda não sabe as motivações do crime. Além disso, a mãe da jovem disse que o suspeito é traficante de drogas e anda pela região armado.

A PM conta que policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para atender a denúncia. Eles isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo da vítima para realização de perícia. A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações.