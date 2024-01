Como ter um chatbot no WhatsApp?

Você já pensou em ter um chatbot no WhatsApp que possa automatizar o atendimento aos seus clientes, gerar leads, enviar promoções e muito mais? Neste artigo, vamos te mostrar como é possível criar um chatbot no WhatsApp de forma simples e rápida, sem precisar de programação.

Um chatbot para WhatsApp é um programa de computador que simula uma conversa humana por meio de mensagens de texto. Ele pode ser integrado ao aplicativo de mensagens mais popular do mundo, o WhatsApp, e oferecer diversos benefícios para o seu negócio, como:

Para criar um chatbot no WhatsApp, você vai precisar de duas coisas: uma conta no WhatsApp Business API e uma plataforma de chatbot. A primeira é a versão oficial do WhatsApp para empresas, que permite integrar o aplicativo a outros sistemas e ferramentas.

A segunda é um serviço online que permite criar e gerenciar o seu chatbot sem precisar de programação. Existem diversas plataformas de chatbot disponíveis no mercado. Com essas plataformas, você pode:

Analisar o desempenho do seu chatbot, acompanhando as métricas e os relatórios de uso.

Publicar o seu chatbot no WhatsApp, conectando à sua conta no WhatsApp Business API;

Definir as regras de conversa do seu chatbot, escolhendo as perguntas e respostas que ele vai enviar aos seus usuários;

Depois, você pode seguir o passo a passo abaixo para criar o seu chatbot no WhatsApp:

Escolha um modelo de chatbot que se adapte ao seu objetivo. Você pode optar por um chatbot de atendimento ao cliente, de geração de leads, de vendas ou de pesquisa de satisfação, por exemplo;

Edite o conteúdo do seu chatbot, alterando as perguntas e respostas que ele vai enviar aos seus usuários. Você pode usar variáveis para personalizar as mensagens com o nome do usuário ou outras informações relevantes;

Teste o seu chatbot, clicando no botão “Testar” no canto superior direito da tela. Você vai ver uma janela com uma simulação do seu chatbot no WhatsApp. Você pode enviar mensagens como se fosse um usuário e ver como o seu chatbot responde;

Publique o seu chatbot no WhatsApp, clicando no botão “Publicar” no canto superior direito da tela. Você vai precisar informar o número da sua conta no WhatsApp Business API e autorizar a integração;