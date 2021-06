Como escolher o sutiã ideal para um dia cheio?

O sutiã é um item indispensável na vida de grande parte das mulheres, a maioria não consegue sair de casa sem utilizar essa peça, afinal, além de proporcionar sustentação para os seios, essa peça também ajuda a valorizar o busto.

No entanto, nem sempre é fácil para as mulheres aguentar um dia inteiro utilizando sutiã, sem que as dores e incômodos comecem a aparecer, principalmente naqueles dias cheios de compromissos em que não é possível parar um minuto sequer para descansar.

Cada mulher possui um tipo de corpo, seu estilo e suas características, pensando nisso, existem diferentes modelos de sutiãs ideais para proporcionar bem-estar para determinados corpos.

Confira dicas fundamentais de como escolher o sutiã ideal para dias cheios, para mulheres com seios grandes, seios pequenos e seios espaçados, além disso, confira os pontos principais para se atentar no momento da escolha:

Dicas de sutiãs para quem possui seios grandes

Se você é uma mulher que possui seios grandes e tem dificuldade para se adaptar com alguns modelos de sutiãs, não precisa se desesperar.

Os sutiãs com bojo podem ser excelentes opções, além disso, procurar por modelos que possuam as alças mais largas é uma forma de garantir sustentação e conforto na mesma medida.

Lembre-se sempre que o importante é se sentir bem e confortável.

Dicas de sutiãs para quem possui seios pequenos

Já se você possui seios menores e também encontra dificuldades para achar um sutiã que valorize o busto e ofereça conforto, existem diferentes modelos como opção.

Se você tem interesse em criar uma impressão de seios maiores, os modelos com espuma ou push up podem ser excelentes opções. Mas se esse não é o caso, você pode optar por sutiãs básicos ou de renda, afinal, você não precisa se preocupar com a sustentação e firmeza.

Dicas de sutiãs para quem possui seios espaçados

Para as mulheres que possuem os seios mais separados e desejam criar uma impressão de que eles estão mais juntos, de maneira natural, as peças que possuem espuma maior na parte inferior e nas laterais são ótimas opções de escolha.

Pontos fundamentais na escolha do sutiã

Apesar de cada corpo possuir suas características e especificidades, existem dicas gerais que servem para todos os tipos de corpos e modelos de sutiã.

Para começar, vale a pena ressaltar o quanto é importante que o sutiã não seja maior ou menor do que o ideal, ele deve ser o número correto, para não causar prejuízos para a circulação ou não oferecer circulação.

Além disso, é fundamental escolher modelos que possuam alças de qualidade, para que elas não apertem os ombros e as costas.