Como cumprir os requisitos da ISO 9001? Qual metodologia usar?

Saber como cumprir os requisitos da ISO 9001 é primordial para implementar um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) em uma empresa — independentemente do seu ramo de atividade ou porte — e, com isso, alcançar reconhecimento de qualidade com padrões internacionais nos processos realizados.

O certificado ISO 9001 é um selo de qualidade que traz para as companhias uma série de vantagens, tais como aprimoramento das soluções, produtos e/ou serviços oferecidos, melhora da imagem da marca, potencial para elevar o faturamento, entre outras.

Ter essa certificação é um importante diferencial competitivo, que se torna ainda mais significativo quando os demais agentes que ajudam a compor o negócio também são certificados.

No caso, estamos falando dos fornecedores, que quando têm o selo ISO 9001, comprovam para os contratantes que os processos que realizam seguem o mais alto padrão de qualidade.

Por que isso é importante? Porque essa é uma forma de mitigar riscos, já que, para manter a certificação de qualidade, as empresas fornecedoras precisam atender uma série de condições e exigências.

E como cumprir os requisitos da ISO 9001? É justamente sobre isso que falaremos neste artigo. Por isso, siga a leitura e confira tudo agora mesmo!

O que é a ISO 9001?

A ISO 9001 é uma norma com todas as diretrizes necessárias para a estruturação de um Sistema de Gestão de Qualidade. O principal objetivo dessa certificação é ajudar as empresas a cumprirem os mais elevados padrões de qualidade internacional em seus processos.

Para chegar a esse resultado, a ISO 9001 tem como foco o aprimoramento das etapas e procedimentos voltados para a fabricação de produtos e entrega de serviços, tanto para companhias que atuam no mercado B2B quanto para as que trabalham no B2C.

Criada pela International Organization for Standardization, entidade que tem sede em Genebra, na Suíça, no Brasil essa, e as demais ISOs, são representadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Esse órgão é o responsável por revisar essas normas para serem adotadas por empresas brasileiras, conforme as necessidades e características nacionais.

Quais são os requisitos da ISO 9001?

O primeiro passo para saber como cumprir os requisitos da ISO 9001 é conhecer quais são esses critérios, concorda?

Quanto a isso, saiba que a norma de Sistema de Gestão de Qualidade é formada por 10 capítulos, sendo cada um deles as definições dos requisitos que precisam ser atendidos.

Os três primeiros são compostos por informações introdutórias sobre a aplicação e uso da ISO, os demais são os critérios específicos dela, que são:

contexto de organização : voltado para questões estratégicas e para o entendimento sobre o funcionamento da empresa, a fim de encaixar os processos à gestão de qualidade;

liderança : aborda a importância das lideranças na implementação do SGQ;

planejamento : traz as diretrizes para a estruturação de um bom plano de implementação de gestão de qualidade;

recursos : tem como propósito realizar o levantamento dos recursos da empresa e de como eles podem ser usadas para elevar a qualidade dos processos;

operação : identifica e relaciona as operações da companhia, com o objetivo de encontrar postos de melhoria para melhorar a qualidade;

avaliação de desempenho : necessário para a verificação e mensuração das práticas de SGQ adotadas e percepção do que está dando certo e do que precisa ser ajustado;

melhoria : impulsiona a melhoria contínua dos processos, a fim de alcançar cada vez mais qualidade nos produtos e serviços.

Como cumprir os requisitos da ISO 9001?

Para cumprir os requisitos da ISO 9001, o indicado é adotar a metodologia PDCA, sigla para os termos em inglês Plan-Do-Check-Act, que traduzidos para o nosso idioma significam Plano-Fazer-Verificar-Agir.

O ciclo PDCA é um método de gestão voltado para a melhora contínua de processos, a qual é realizada por meio de atividades de planejamento e de medição de resultados.

No que se refere pontualmente a como cumprir os requisitos da ISO 9001, a metodologia Plan-Do-Check-Act ajuda nos seguintes pontos da norma de gestão de qualidade:

planejamento das atividades principais e chaves da empresa;

definição de estratégias e metas voltadas especificamente para a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade;

execução dos planos de ação para cumprimento da ISO 9001;

identificação das abordagens necessárias para aprimorar o relacionamento com colaboradores, fornecedores, clientes e demais stakeholders.

Como funciona a homologação de fornecedores na ISO 9001?

Ficou claro como cumprir os requisitos da ISO 9001? Então, agora, resta apenas explicarmos como isso se relaciona à gestão de fornecedores da sua empresa.

Logo no início deste artigo, dissemos que empresas fornecedoras certificadas por essa ISO minimizam os riscos dos seus contratantes, se lembra?

Isso acontece porque, a partir do momento que o fornecedor cumpre com os requisitos dessa norma, é certeza que os processos realizados por ele atendem os mais altos padrões de qualidade. Com isso, as chances de gerarem problemas para quem os contrata são consideravelmente menores.

Por esse motivo, quando for realizar a avaliação de fornecedores, é bastante indicado verificar se, entre as certificações apresentadas, existe a voltada para SGQ.

Inclusive, no processo de homologação de fornecedores, o selo ISO 9001 pode ser um dos critérios de contratação.

Dessa forma, você garante que sua cadeia de suprimentos será formada apenas por empresas fornecedoras confiáveis e que seguem padrões de qualidade internacionais, ajudando a mitigar uma série de riscos operacionais e financeiros para o seu negócio.

Este artigo foi escrito pela Linkana, a primeira fundação de dados de fornecedores compartilhada do Brasil. Nossa base de dados de perfis universais de fornecedores permite que compradores analisem e homologuem fornecedores com apenas alguns cliques!