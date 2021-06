Como combinar o maiô com a canga de praia?

Que os maiôs estão voltando com tudo para os estilos de moda praia atuais, não é mais surpresa para ninguém, não é mesmo? Os maiôs estiveram sempre presentes em vários anos entre o público feminino para irem a praias e piscinas, e, atualmente com modelos mais modernos e estilosos, essa peça está voltando com tudo.

Além dos maiôs, algo que está voltando a ser visto com frequência em praias e piscinas são as saídas de praia como camisas, vestidos e as cangas, que podem ser utilizadas de diferentes jeitos.

A seguir, mostraremos como utilizar as cangas com modelos de maiôs que combinem, mantendo um estilo moderno para as mulheres de todas as idades com todos os gostos possíveis de cores, estampas, etc.

Maiôs básicos

Fazer combinações com maiôs de cores básicas é mais simples. Por exemplo: usando um maiô preto, a canga a ser escolhida para fazer a combinação pode ser de qualquer cor possível que ficará bonito. Pode ser tanto de cores lisas como totalmente estampadas para dar mais contraste entre o maiô e a saída.

Utilizando maiôs brancos ou até mesmo de cores lisas são mais fáceis de combinar, basta apenas optar por uma canga que tenha pelo menos alguma cor presente no maiô, para que tudo orna e realmente pareça um consindo bonito e moderno.

Maiôs estampados

Para fazer a combinação de cangas com maiôs estampados, pense em combinar com canecas lisas, ou seja, que possuam uma cor só.

Se o seu maiô for estampado de flores rosas e azuis, opte por uma canga de tonalidade totalmente rosa ou então azul. Além dessas cores, optar pelas cangas pretas e brancas também são uma boa opção, já que essas cores são neutras e não possuem erros na hora de fazer parte de uma combinação, o mesmo vale para biquínis estampados, quando forem combinados com saídas de banho.

Usando saídas de praia

Muitas pessoas, quando se trata da moda praia, possuem muitas incertezas na hora de escolher uma canga para combinar com um biquíni ou maiô, mas o que auxilia é tentar visualizar o look em seu corpo, para ver se é isso mesmo que estava procurando, e além disso, existem algumas dicas que auxiliam você a arrasar tendo estilo no verão:

