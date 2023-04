Como colocar uma fossa em sua empresa investindo pouco?

Se você possui uma empresa ou empreendimento que não está conectado a uma rede pública de esgoto, é importante ter uma solução de tratamento adequada. Uma opção comum é a instalação de uma fossa séptica, sendo um sistema de tratamento de esgoto básico e eficaz.

No entanto, muitas empresas podem achar que o custo de instauração é muito alto. Mas a boa notícia é que é possível colocá-la em sua empresa investindo pouco, desde que você esteja disposto a fazer algumas pesquisas e considere algumas opções alternativas.

Neste artigo, discutiremos algumas dicas para ajudá-lo a instalar uma fossa em sua empresa de forma acessível e eficaz.

O que são fossas sépticas?

As fossas sépticas são sistemas de tratamento de esgoto que consistem em um tanque subterrâneo onde os resíduos são depositados e separados em camadas. Os sólidos mais pesados ​​se acumulam no fundo do tanque, formando o lodo, enquanto os líquidos mais leves, como o efluente, flutuam na superfície.

À medida que o efluente é liberado do tanque, ele passa por um sistema de drenagem ou campo de absorção, onde é filtrado e purificado pelo solo. Trata-se de uma opção popular em áreas rurais ou em empresas localizadas em locais onde o acesso à rede pública de esgoto é limitado.

No entanto, é importante lembrar que as fossas sépticas permanecem mantidas regularmente e devem ser esvaziadas periodicamente para evitar o excesso excessivo de lodo e garantir que o sistema continue a funcionar de maneira adequada.

A instalação em sua empresa pode ser um investimento inteligente, uma vez que pode ajudar a reduzir os custos de conexão a uma rede pública de esgoto e melhorar a eficiência e sustentabilidade de sua operação.

No entanto, é importante buscar orientação de um profissional especializado antes de decidir qual o tipo mais adequado para suas necessidades e garantir que o sistema seja instalado e mantido corretamente.

Cuidados necessários

A manutenção de uma fossa séptica em sua empresa deve tomar alguns cuidados para garantir que o sistema esteja funcionando perfeitamente e que não haja riscos para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Em primeiro lugar, é importante que você escolha um local adequado, considerando a topografia do terreno, a distância de fontes de água potável e a capacidade do solo para absorver o efluente tratado.

Além disso, é fundamental que ela seja instalada por profissionais especializados e que o projeto e dimensionamento do sistema esteja de acordo com as normas e regulamentos locais.

Outro cuidado importante é a manutenção regular, que inclui a limpeza periódica do tanque para remover o acúmulo de lodo e controlado do sistema para identificar possíveis problemas ou danos, para isso existem empresas limpa fossas.

É necessário evitar o lançamento de produtos químicos, como desinfetantes e solventes, no sistema de esgoto, uma vez que isso pode afetar o processo de tratamento e prejudicar o meio ambiente.

Documentação necessária para a instalação

Ao preparar para instalar uma fossa séptica em sua empresa, é fundamental que você esteja ciente dos requisitos e normas locais para garantir que seu sistema de tratamento de esgoto esteja conforme as regulamentações e funcione de maneira segura e sustentável.

Alvará de Construção;

Licença Ambiental;

Anotação de Responsabilidade Técnica;

Limpeza de fossa séptica;

Cadastro Técnico Federal;

Certificado de Destinação final de resíduos.

Além disso, é importante garantir que os profissionais que realizarão a instalação estejam devidamente registrados e habilitados para realizar o serviço.

Como economizar na instalação?

A instalação de uma fossa séptica pode ser uma alternativa econômica para o tratamento de esgoto em sua empresa, mas ainda pode envolver alguns custos. No entanto, existem algumas maneiras de economizar. Aqui estão algumas dicas:

Escolha o tamanho certo: escolha uma com capacidade adequada para o seu negócio, evitando a escolha de um modelo maior que o necessário.

Verifique diferentes opções de materiais: existem diferentes itens disponíveis no mercado para a construção, como concreto, plástico, fibra de vidro, entre outros. Verifique as opções atende e escolha a que melhor às suas necessidades e orçamento.

Faça uma pesquisa de preços: pesquise e compare os preços de diferentes fornecedores e profissionais especializados em instalação, buscando uma opção que baixa qualidade e um preço justo.

Escolha um local acessível: opte por um local que seja acessível para os profissionais que a projetaram, evitando assim custos adicionais com a preparação do terreno.

Certifique-se de seguir todas as recomendações e cuidados necessários para garantir um sistema de tratamento de esgoto seguro e eficiente, além de economizar a longo prazo.

Afinal, investir em sustentabilidade é uma escolha inteligente e responsável para o futuro de seu negócio.

