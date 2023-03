Como aumentar o tráfego do seu site e diminuir a taxa de rejeição?

Movimentos de democratização do acesso à internet mudaram completamente o cenário do marketing, especialmente aquele focado no meio digital. Nunca antes as pessoas passaram tanto tempo online, o que oferece igualmente oportunidades e desafios para as marcas.

Mesmo quando um site consegue a atenção dos usuários, isso não necessariamente significa que o acesso será convertido em resultados tangíveis. Se faz necessário, então compreender como aumentar o tráfego ao mesmo tempo em que se diminui taxas de rejeição.

1 – Dê importância às técnicas de SEO

O uso de técnicas de SEO é provavelmente uma das dicas mais citadas quando o assunto é o aumento do tráfego de um site. A produção de conteúdos dessa natureza é desafiadora, de modo que a contratação de serviços de consultoria SEO para pequenas e médias empresas acaba sendo muito recomendada.

A otimização de SEO tem impacto direto no tráfego orgânico, o qual apresenta vantagens numerosas sobre o tráfego pago. Diante dessa realidade, vale investir em profissionais que possam desenvolver conteúdos focados nessas técnicas, a fim de valorizar o site e a marca.

2 – Trabalhe a linkagem interna e externa

O uso da linkagem interna contribui para o aprofundamento dos conteúdos, ao mesmo tempo em que mantém o usuário no site. A linkagem externa, por outro lado, ajuda no aumento do tráfego orgânico e pode ser usada como uma estratégia de parceria com outras plataformas.

3 – Considere a navegação do usuário

A experiência de um usuário em um site é moldada, entre outras coisas, por alguns aspectos práticos. Dentre eles, podemos destacar a velocidade de carregamento de páginas da web, o fato de ser ou não interrompido durante a navegação e a otimização da plataforma.

A fim de garantir a melhor experiência possível, é preciso estar atento para que o site seja responsivo, que o uso de pop-ups seja moderado (ou, se possível, evitado) e que a sua estrutura se adeque tanto para a leitura em um navegador de desktop, quanto mobile, já que o smartphone está cada vez mais alta nos acessos à internet.

4 – Tenha metas e parâmetros

O planejamento de estratégias para o aumento de tráfego de um site e diminuição da taxa de rejeição só é possível se existem metas a serem atingidas. É necessário definir parâmetros, baseados na análise de dados de navegação, buscando compreender a jornada do usuário.

5 – Atualize os conteúdos

Quando falamos sobre conteúdos publicados na internet, é preciso mencionar a efemeridade associada ao meio digital. Um material publicado em janeiro, por exemplo, muito provavelmente não terá a mesma relevância em fevereiro. A atualização se faz necessária.

Mesmo conteúdos mais longevos e aprofundados devem ser observados sob as lentes da efemeridade da internet. Manter práticas de revisão e consistência nas postagens aumenta as chances de que o site receba tráfegos orgânicos e que a taxa de rejeição diminua.

6 – Fique atento para a legibilidade do site

Estratégias de aumento do tráfego de um site devem ter como objetivo diminuir todas as inconveniências associadas com a experiência do usuário. Dentre elas, uma das mais relevantes é a formatação dos textos e o design do site, os quais devem valorizar a legibilidade.

7 – Desenvolva conteúdos de qualidade

Nenhuma estratégia de marketing existente é capaz de resgatar sites cujo conteúdo deixa a desejar. É possível atrair leitores de maneira imediata, mas a taxa de rejeição será bastante alta. Se o objetivo é fidelizar esses usuários, o conteúdo desenvolvido deve ser de qualidade.

O primeiro passo para essa tarefa é conhecer a audiência da marca, buscando escrever títulos que atraiam essas pessoas. Também é recomendado compreender quais são os assuntos que interessam ao público-alvo, desenvolvendo conteúdos direcionados a eles.