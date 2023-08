Como amarrar um amor por toda a vida?

Você já se perguntou se é possível ter um amor incondicional por toda a vida? Já viveu uma desilusão amorosa? Talvez você tenha perdido a esperança de encontrar a felicidade ao lado de alguém que não te deseja, certo? Se disse sim para essas perguntas, não se desespere, pois existe uma solução para o seu problema: a Amarração Amorosa. Mas, como amarrar um amor?

A Amarração Amorosa é um Trabalho Espiritual que visa unir duas pessoas que se amam, mas que não estão juntas. Trata-se de um Trabalho Espiritual de Amor que pode ajudar você a reconquistar o seu ex ou conquistar uma pessoa que você deseja muito, mas que não é recíproca.

Mas como funciona a Amarração Amorosa? Quais são os benefícios e os riscos desse Trabalho Espiritual? E como encontrar um profissional sério e confiável para realizar esse Trabalho?

Para responder essas e outras perguntas, nós conversamos com Henri Fesa, o homem de frente responsável pela Casa das Magias, uma Casa Espiritual Online consagrada que atende pessoas de todo o Brasil há mais de 30 anos. Henri Fesa é um dos maiores especialistas em união amorosa do país e já ajudou milhares de pessoas a realizarem o sonho de ter um amor para toda a vida. Confira a entrevista completa!

O que é a Amarração Amorosa e como ela funciona?

Henri Fesa: “A Amarração Amorosa é um Trabalho Espiritual focado no amor que consiste em invocar as Entidades de luz que nos acompanham e pedir a elas que intercedam pelo nosso amor. As Entidades Supremas são seres espirituais que nos protegem e nos orientam em nossa jornada na Terra. Elas podem ser Guias Espirituais como anjos e Orixás, santos, entre outros.

O objetivo da Amarração Amorosa é fazer com que a pessoa amada sinta uma forte atração pelo consulente que recorre ao Trabalho. Para isso, as Entidades vão trabalhar na mente e no coração dessa pessoa, despertando nela sentimentos positivos como amor, paixão, saudade, carinho, admiração e respeito pelo consulente.

A Amarração Amorosa funciona como um influenciador de decisões, ou seja, ela não vai obrigar ninguém a fazer algo contra a sua vontade, mas vai estimular essa pessoa a tomar a decisão certa, que é ficar com o consulente. Esse poderoso Trabalho de Amor respeita o livre-arbítrio de cada um e só funciona se houver um sentimento verdadeiro entre as partes envolvidas”.

Quais são os benefícios da Amarração Amorosa?

Henri Fesa: “Os benefícios da Amarração Amorosa existem abundantemente. O principal deles é ter a pessoa amada ao nosso lado, vivendo uma relação feliz e duradoura. A Amarração Amorosa também pode trazer benefícios secundários, sendo eles:

Aumentar a autoestima e a confiança na relação;

Melhorar o humor e o bem-estar emocional de todos os envolvidos;

Fortalecer o vínculo afetivo e sexual com a pessoa amada;

Proteger o casal contra energias negativas e ataques espirituais;

Harmonizar o ambiente familiar e social do casal”.

Quais são os riscos da Amarração Amorosa?

Henri Fesa: “Os riscos da Amarração Amorosa são praticamente inexistentes se ela for feita por um Espiritualista sério e competente. Na Casa das Magias, nós trabalhamos apenas com a linha branca de luz, ou seja, com as Entidades de luz que nos querem bem e que não fazem mal a ninguém e somente com Magia Branca.

Nós não usamos magia de baixa vibração nem fazemos nenhum tipo de sacrifício animal. Nós respeitamos as leis divinas e o carma de cada um e não fazemos nada que possa prejudicar a nós mesmos ou aos outros.

Portanto, você não corre nenhum risco de afetar o seu carma de forma negativa quando faz Amarração Amorosa na Casa das Magias. Pelo contrário, você só vai atrair coisas boas para a sua vida”.

Como encontrar um profissional sério e confiável para fazer a Amarração Amorosa?

Henri Fesa: Infelizmente, existem muitos falsos profissionais (Espiritualistas) no mercado que se aproveitam da fragilidade emocional das pessoas para enganar e extorquir. Essas pessoas não têm nenhum conhecimento espiritual e nem ética profissional. São charlatões que prometem resultados milagrosos em pouco tempo, cobram valores abusivos e não entregam o que prometem.

Para evitar cair nesse tipo de golpe, você deve tomar alguns cuidados na hora de escolher um profissional para fazer a Amarração Amorosa. Alguns desses cuidados são:

Pesquisar sobre a reputação e a experiência do Espiritualista na internet;

Verificar se essa pessoa tem um site oficial, um endereço físico e um telefone de contato;

Desconfiar de preços muito baixos ou muito altos, de garantias irreais ou de cobranças antecipadas;

Pedir referências de outros clientes que já fizeram o Trabalho Espiritual com o especialista em magia;

Conversar pessoalmente ou online com o Espiritualista antes de pedir a Amarração na Consulta Espiritual.

Eu recomendo que você faça Consultas Espirituais com um ou mais Espiritualistas de confiança até encontrar quem realmente te traz confiança. Será nas Consultas Espirituais que a pessoa poderá saber com quem está realmente lidando. Saiba que na Casa das Magias avaliamos o seu caso com a ajuda das Entidades e te orientamos sobre qual é a melhor solução para o seu problema amoroso com base em tudo que é revelado.Se gostou de saber mais sobre esse assunto exclusivo abordado aqui no site, veja outras matérias que serão publicadas periodicamente, além dos conteúdos que você já está acostumado!