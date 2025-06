Comerciante é preso após tentar matar ex-mulher com faca na frente da filha em MT

Um comerciante foi preso após tentar matar a ex-mulher com golpes de faca na frente da filha do casal, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. O crime aconteceu no dia 4 de junho, mas só ganhou repercussão no sábado (14), após a divulgação de imagens da câmera de segurança do local nas redes sociais.

As imagens mostram o momento em que o casal discute na sala da residência, na presença de uma das filhas. Durante a discussão, o homem se dirige até a cozinha, pega uma faca e parte para cima da ex-companheira, que tenta escapar correndo pelo cômodo. A criança, desesperada, tenta impedir a agressão ao se colocar entre os dois.

De acordo com o cabo da Polícia Militar, Sérgio Manhoni, o casal estava separado, e a vítima já havia sido agredida anteriormente pelo suspeito. A motivação do ataque, segundo o militar, seria uma crise de ciúmes.

O homem foi detido em flagrante e conduzido à delegacia. A vítima recebeu atendimento médico e a criança está sob cuidados.