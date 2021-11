Comando Vermelho determina fechamento de comércio em Chorozinho-CE

O “toque de recolher” circulou pelas redes sociais e aplicativos de mensagem. Após o meio-dia, empresários e comerciantes resolveram encerrar as atividades

O comércio de Chorozinho, município do interior do Estado, fechou as portas na terça-feira (9). O motivo seria a ordem da facção criminosa Comando Vermelho, que declarou luto pela morte de um de seus integrantes. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que apura supostas ameaças compartilhadas por aplicativos de mensagens no intuito de gerar desinformação e espalhar boatos na cidade.

Em nota, o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Chorozinho, manifestou “apoio irrestrito às Polícias Civil e Militar de Chorozinho, ante a situação instalada no município”.