Com suspeita de apendicite, mulher vai a hospital e descobre estar grávida

PUBLICIDADE

Com dores abdominais, uma mulher de 27 anos procurou o hospital no último fim de semana suspeitando estar acometida de uma apendicite. Chegando na unidade, a jovem teve uma surpresa. Os médicos descobriram que a paciente estava grávida, e ela acabou dando à luz no mesmo dia.

O caso ocorreu no Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió-AL. A unidade não é habilitada para realizar partos, mas acabou atendendo a jovem chamada Mariana Barreto.

Em entrevista ao site TNH1, o médico que cuidou do caso, Lucas Correia Lins, comentou o caso. “Cheguei a perguntá-la se poderia estar grávida, mas, ela respondeu que não e disse que a dor tinha começado na noite anterior. Prontamente a encaminhei para o setor de imagem para realizar uma ultrassonografia e investigar melhor o que estaria causando a dor”, relatou.

O ultrassom, então, apontou a gravidez. “Fui chamado novamente e, ainda cogitamos que seria um aborto, mas, o ultrassom mostrou os batimentos do bebê. Fiz a assistência do parto e, assim que o bebê nasceu, o levamos para a sala de cirurgia, onde foi aspirado, aquecido e feito o corte do cordão umbilical”, salientou Lucas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O bebê é Thierry Talibson Barreto Pereira. Ele nasceu prematuro, com 1,5 quilo, mas de parto normal.