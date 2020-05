Com provas de queijos e presunto, Mari Schurt é eliminada do Mestre do Sabor

PUBLICIDADE 

Em mais uma disputa entre os times do Mestre do Sabor (Globo), comandada pelos mestres José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão, nesta quinta-feira (21), o time de Avillez venceu e se classificou para a prova da próxima semana.



A prova desta semana consistia em fazer um menu à base de queijos de diferentes tipos. Jackie Watanabe também foi salva pela mestre Kátia Barbosa, e Lydia Gonzalez, por Leo Paixão. As duas ganharam imunidade e vão diretamente para o próximo programa.



Na prova eliminatória, que tinha o presunto como ingrediente principal, foi Dário Costa quem se destacou. A escolhida para deixar o reality foi Mari Schurt, que fez um prato de arroz de presunto com lula. “Valeu muito a pena ter participado do programa, é uma experiente incrível”, disse.



“Apesar de estar bom de sabor e ter potencial, houve um problema técnico. Não chegou ao ponto de cocção suficiente”, explicou o mestre Avillez, que anunciou a eliminação. “Não adianta, tá bem bonito, mas ele está cru. O arroz, para piorar, está al dente demais”, disse Paixão. Na próxima semana, o programa segue com a fase Na Pressão.



As informações são da Folhapress