Com marteladas, mulher é morta por homem que namorava há 3 meses

Na madrugada desta quinta-feira (20), uma mulher, de 40 anos, foi morta com golpes de martelo na cabeça, na casa onde vivia, em Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul. A arma do crime foi achada no local. O corpo de Jocileide Barbosa de Oliveira, foi achado no quarto da residência.

Segundo informações do site Campo Grande News, o suspeito de cometer o crime é o homem com quem a mulher mantinha relação há três meses. Rastros de sangue foram encontrados em outros cômodos, o que indica que Jocileide lutou com o suspeito que também teve ferimentos.

Até o momento, o suspeito segue foragido.