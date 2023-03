Com dor, mulher descobre mini-abelhas vivendo em seu olho

Os insetos era bem pequenos, com cerca de 4 milímetros. Com a ajuda de um microscópio, o médico conseguiu tirá-los do olho da mulher

Uma situação diferente e assustadora aconteceu em Taiwan. Uma mulher estava visitando sua família em uma área mais montanhosa, quando começou a sentir bastante incômodo no olho. Ela até tentou lavar o rosto com bastante água, mas não adiantou. “As lágrimas não paravam de cair”, disse a mulher, que depois de cerca de três horas, resolveu ir ao hospital. Lá, os médicos descobriram que o olho inchado da paciente era causado por mini-abelhas que estavam em sua pálpebra. Os insetos era bem pequenos, com cerca de 4 milímetros. Com a ajuda de um microscópio, o médico conseguiu tirá-los do olho da mulher, sem danificar o órgão.