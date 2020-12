Com 118 facadas, adolescente esfaqueia mãe e liga para a polícia

PUBLICIDADE

Após matar a própria mãe com 118 facadas, Rowan Thompson ligou para a polícia e pediu um saco para cadáver, de acordo com os policiais. O caso aconteceu nos Estados Unidos quando o jovem visitou a mãe, Joanna Thompson, de 50 anos.

Segundo informações do The Sun, Rowan discutiu com a mãe e a atacou com golpes de faca. Após o crime, o jovem ligou para a polícia e confessou sua ação.

“Acabei de matar minha mãe. Preciso que alguém me prenda. Uma ambulância seria bom. Eu a estrangulei e a esfaqueei com várias facas e outros enfeites. Ela não está respirando… traga um saco de cadáver ou o que você fizer”, diz o inquérito, segundo o The Sun.

Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que Rowan estava bastante calmo. “Ele parecia estar mais preocupado com o gato”, disse um policial, ao The Sun.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pai de Rowan disse que ele era tranquilo e que nunca imaginaria que isso poderia acontecer. “Ele gostava de esgrima, escalada e queria se tornar um arquiteto. O médico dizia que ele apresentava apenas um autismo leve, mas outros dois psiquiatras disseram que ele era mentalmente incapacitado”, afirmou.

Antes do julgamento, o menor foi encontrado morto em um hospital psiquiátrico.