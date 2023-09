Colisão entre veículo de passeio e caminhão deixa três mortes na BR-020

As autoridades informaram que, por um milagre, um menino de apenas 9 anos sobreviveu ao impactante acidente

Uma terrível colisão entre um veículo e um caminhão na BR-020, nas proximidades de Flores de Goiás, região nordeste de Goiás, resultou na morte de três mulheres, na tarde da última terça-feira (5).

O acidente chocante deixou marcas indeléveis na rodovia, com destroços do veículo espalhados pela pista e o carro totalmente destruído. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a motorista do automóvel, uma mulher de 47 anos, foi brutalmente arremessada a uma distância de 3 metros do veículo.

Uma mulher de 47 anos, que era a motorista do carro, foi encontrada na pista a cerca de 3 metros do veículo, com múltiplas fraturas e sem sinais vitais.

Uma passageira dianteira, de 64 anos, ficou presa às ferragens com múltiplas fraturas e também não apresentava sinais vitais.

Uma mulher de 43 anos, que ocupava o banco traseiro esquerdo do veículo, também ficou presa às ferragens, com múltiplas fraturas e sem sinais vitais.

O condutor do caminhão, um homem de 34 anos, relatou às equipes de resgate que estava seguindo na direção oposta ao veículo de passeio, indo em direção a Formosa, enquanto o outro automóvel estava na rota em direção à Bahia no momento da tragédia. A equipe de socorro teve que realizar a limpeza da pista devido ao vazamento de óleo resultante do acidente.

Conforme informações dos bombeiros, o motorista do caminhão não apresentava ferimentos que exigissem hospitalização imediata. Ele recebeu atendimento no local e optou por não ser transportado para uma unidade de saúde.