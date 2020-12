Colisão entre três caminhões deixa um morto

PUBLICIDADE

Uma pessoa morreu após se envolver em um acidente com três caminhões, nessa terça-feira (22). A colisão ocorreu na BR-070, entre o município de General Carneiro-MT e o Distrito Paredão Grande-MT.

Um dos motoristas ficou ferido e precisou ser encaminhado, em estado grave, a uma unidade de saúde de Barra do Garças. Ele havia ficado preso nas ferragens do caminhão.

A vítima fatal do acidente foi levada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos transportava frutas e algumas caixas caíram na via, impossibilitando a passagem.

A Policia Rodoviária Federal e a Policia Militar também foram mobilizadas para a tender a ocorrência.