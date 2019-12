Colisão entre ônibus e carreta deixa seis mortos e 26 feridos 

PUBLICIDADE 

Seis pessoas morreram e 26 ficaram feridas após uma colisão frontal entre uma carreta e um ônibus nesta sábado (28). Três dos mortos são da mesma família. Entre os feridos, há seis crianças e duas grávidas.

O acidente ocorreu em BR-364, entre as cidades de Vilhena-RO e Pimenta Bueno-RO. O ônibus da empresa Bruna Turismo, que prestava serviço para a Transbrasil, seguia sentido Porto Velho, com dezenas de passageiros, quando bateu de frente com a carreta, que estava na pista contrária.

Chovia bastante no momento do acidente. O motorista do caminhão, a mulher e a filha do casal, de 2 anos, morreram. Outros dois filhos do motorista, de 5 e 10 anos, sobreviveram.

Também morreram os dois motoristas do ônibus, um deles era o dono da Bruna turista, e uma passageira de 45 anos.

Mortos

No ônibus

Luiz Carlos Amaro, 51 anos, motorista e dono da Bruna Turismo

Ademir Valério de Oliveira, 52 anos, motorista reserva do ônibus

Maria Pereira da Costa, 45 anos, passageira do ônibus

No caminhão

Sérgio de Jesus Pereira, 33 anos, motorista

Maely, 20 anos, mulher do motorista

Karen 2 anos, filha do casal