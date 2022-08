Colisão entre ônibus e caminhão deixa feridos, em Formosa

Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para fazer o resgate

Uma colisão entre ônibus e um caminhão deixou um motorista e quatro passageiros feridos, nesta sexta-feira (5), na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve morte no acidente.

O acidente aconteceu por volta das 4h30. O ônibus saiu da Bahia com destino a Goiânia. Testemunhas disseram que o motorista do ônibus, de 42 anos, perdeu o controle da direção e bateu na traseira da carreta.

As equipes de resgate chegaram ao local e fizeram a sinalização para evitar mais acidentes. Em seguida, trabalharam para tirar o motorista das ferragens.

Três pessoas foram socorridas pelo Samu e duas, pelos bombeiros. Os passageiros atendidos têm idades entre 40 e 66 anos. Todos foram levados para o Hospital de Formosa.