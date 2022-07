Colisão entre dois veículos na EPIA Sul resulta em transporte de passageira

Na manhã desta terça-feira, 19, o CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a uma colisão entre dois veículos na EPIA Sul

Na manhã desta terça-feira, 19, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empregando 3 viaturas e 14 militares, referente a uma colisão entre dois veículos na EPIA Sul, altura do acesso ao aeroporto e gerando graves transtornos ao trânsito local, no sentido Gama-DF.

No local, as equipes encontraram um Honda Civic de cor cinza, conduzido pelo senhor K. S. O. de 28 anos, que nada sofreu. Neste veículo se encontrava a senhora E. M. M. de 23 anos, passageira, que foi atendida pelos socorristas e transportada ao IHBB queixando-se de dores nas costas e na região do pescoço. Ela estava consciente e orientada.

O Civic colidiu na traseira do Peugeot 2008 de cor prata, conduzido pelo senhor V. S. S. de 48 anos, que não sofreu nenhum ferimento.

Quatro, das cinco faixas, precisaram ser interditadas para o atendimento. Houve congestionamento no local.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para o local

Vídeo: Reprodução/ CBMDF