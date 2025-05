Colisão entre carreta e micro-ônibus deixa nove mortos e dez feridos em MG

Um sinistro envolvendo uma carreta e um micro-ônibus deixou nove mortos e dez pessoas feridas na BR-251, entre os municípios de Grão Mogol e Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. A colisão ocorreu na altura do km 446, em uma região de difícil acesso, na noite desta segunda-feira (13).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta trafegava no sentido Bahia–Montes Claros quando invadiu a contramão e atingiu frontalmente o micro-ônibus, que seguia na direção oposta. O impacto foi tão violento que ambos os veículos foram lançados para fora da pista.

No micro-ônibus, nove ocupantes — sendo oito adultos e uma criança — morreram no local. Outras oito pessoas sofreram ferimentos e foram socorridas com vida. Os dois ocupantes da carreta também se feriram, mas não precisaram ser hospitalizados.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate das vítimas presas às ferragens. Os feridos foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a hospitais de Francisco Sá e Montes Claros.

Durante os trabalhos de socorro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou a rodovia nos dois sentidos. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.