Colisão de frente entre veículo de passeio e caminhão resulta em quatro mortes na BR-040

Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão resultou na morte de quatro pessoas na BR-040, em Cristalina, região do Entorno do Distrito Federal. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos colidiram de frente, levando ao óbito de todos os ocupantes do automóvel.

O Corpo de Bombeiros não foi chamado para a ocorrência, mas o atendimento às vítimas foi realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela concessionária Via-040, que administra o trecho da rodovia.

A Via-040 esclareceu que o acidente ocorreu no km 68 da BR-040, próximo à ponte do Rio Furnas, em direção a Belo Horizonte (MG). Devido à gravidade do incidente, a rodovia teve que ser interditada em ambos os sentidos.