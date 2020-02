Cobra de mais de dois metros é resgatada em Porto Velho

PUBLICIDADE 

Uma jiboia de 2,2 metros de comprimento foi encontrada na tarde da última segunda-feira (10) rastejando nas imediações da Avenida 1° de Maio em Vilhena (RO), a 700 quilômetros de Porto Velho.

Na região já é comum encontrar animais silvestres, pois o rio Pires de Sá corta boa parte da área urbana de Vilhena. A jiboia foi capturada pelo Corpo de Bombeiros e entregue à Semma, que realizou a soltura em um riacho na zona rural.

A cobra detecta as presas pela percepção do movimento e do calor e as surpreende em silêncio. Ela se alimenta de pequenos mamíferos, como ratos, aves e lagartos. A jiboia não é peçonhenta, mas sua mordida provoca dores e infecções.