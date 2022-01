Clientes se aglomeram e disputam por carne em promoção

“Fomos hoje no Extra da Parangaba e me senti no The Walking Dead”, disse um cliente

Beatriz Souza

[email protected]



Durante uma promoção de um supermercado em Fotaleza, clientes se aglomeraram e disputaram para comprar carne com desconto de até 70%. A confusão gerou relatos de clientes. “Fomos hoje no Extra da Parangaba e me senti no The Walking Dead”, disse um cliente, fazendo referência à série estadunidense que envolve um apocalipse zumbi.

Em algumas imagens, é possível ver a intensa movimentação de clientes que causou desordem nos supermercados.

O Extra explicou que, conforme comunicado ao mercado em outubro de 2021, o formato de hipermercado será descontinuado.

Reprodução

Das 103 lojas da rede, 70 pontos comerciais foram vendidos ao Assaí, e as demais 33 unidades serão convertidas em outros formatos do GPA ou fechados. Por conta disso, as lojas estão em liquidação, com promoções em todas as seções e descontos de até 70%, que devem seguir até o dia 15 de janeiro (sábado) ou enquanto durarem os estoques.

A rede de supermercados disse ainda que, para evitar aglomerações que já foram registradas em outras oportunidades, as unidades estão realizando controle de fluxo de pessoas no estabelecimento. Quando é atingido o limite, é formada uma fila com distanciamento social na parte externa da unidade, com orientação dos funcionários.

Segundo o estabelecimento, as lojas permanecem com todos os protocolos e medidas de proteção, com disponibilização de álcool em gel na entrada da loja e caixas, distanciamento social nas filas dos caixas e só é permitida a entrada de clientes com máscara de proteção.