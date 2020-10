Clarão de meteoro chama atenção de moradores de Caxias do Sul-RS

PUBLICIDADE

Os moradores de Caxias do Sul-RS foram surpreendidos por um objeto luminoso mais claro que a lua, na madrugada desta quinta-feira (dia 1°). O Observatório Espacial Heller & Jung tirou uma foto do corpo celeste à 1h09.

O clarão visto no céu da serra gaúcha se tratava de um meteoro, que ficou visível na região norte do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina.

De acordo com o professor Carlos Fernando Jung, responsável pelo Observatório Espacial, a queda do objeto se deu a cerca de 115 km da cidade de taquara-RS.

Ainda segundo o especialista, o meteoro é o maior registrado no Sul desde 2016. A colisão com o solo produziu um choque e, possivelmente, o impacto deixou resquícios de meteoritos na região.