Cinco corpos são encontrados em cemitério clandestino na zona sul de SP

PUBLICIDADE

Alfredo Henrique

A polícia localizou mais cinco corpos sepultados em um cemitério clandestino, nesta quinta-feira (10), na região do bairro Pedreira (zona sul da capital paulista).

A necrópole foi descoberta em 9 de novembro, quando nove cadáveres foram achados enterrados irregularmente no local, na rua do Retiro. Ainda em novembro, no dia 26, a polícia encontrou mais sete corpos. Em pouco mais de um mês, 21 vítimas já foram localizadas e desenterradas.

Policiais vasculham terreno em que, há pouco mais de um mês, já foram encontrados 21 corpos de supostas vítimas dos chamados “tribunais do crime”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) acredita que irá encontrar ainda mais corpos no terreno. A suspeita é de que a área seja usada para enterrar supostas vítimas de “tribunais do crime”.

Segundo o departamento, o espaço do cemitério clandestino é extenso e, por esse motivo, a busca completa por mais cadáveres pode levar de dois a três meses de trabalho.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), afirmou que exames periciais foram solicitados. As investigações prosseguem “para o esclarecimento dos fatos”, diz trecho de nota.

As informações são da Folhapress