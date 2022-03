Cilindro de gás veicular explode durante abastecimento no CE

O caso ocorreu na Avenida Radialista João Ramos, no bairro Planalto Cidade, nas proximidades do município de Maracanaú

Câmeras de segurança de um posto de combustíveis, na cidade de Fortaleza (CE), registraram o momento no qual um tanque de gás de um carro explode durante o abastecimento.

O caso ocorreu na Avenida Radialista João Ramos, no bairro Planalto Cidade, nas proximidades do município de Maracanaú, na tarde da última quarta-feira (16).

No vídeo, é possível ver que o frentista se assusta com o barulho da explosão e o motorista que acompanhava o abastecimento do carro, de camisa vermelha, corre. Também é possível ver que outro veículo ficou avariado.

De acordo com a ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros, o carro que explodiu era um Voyage 2017, que ficou totalmente destruído.

O cilindro ainda teria danificado o teto e o porta-malas de outro carro, um Gol 1997, antes de cair em um terreno a 60 metros de distância do ponto da explosão. No posto de gasolina, foram danificados um teto, uma janela de vidro e uma parede, que ficou com um buraco. Os bombeiros orientaram o proprietário do posto e dos dois veículos a procurar a delegacia. Ninguém ficou ferido.

Equipes chegaram a procurar o cilindro em um terreno a 60 metros do local da explosão, mas não o encontraram até a tarde desta sexta (18). Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o acidente.

Em nota, a Segurança Pública e Defesa Social informou que a ocorrência foi atendida por meio da perícia forense. Os oficiais da perícia teriam procurado o cilindro de gás, mas não encontraram o objeto. O caso é investigado pelo 8º Distrito Policial do Ceará.

A reportagem também entrou em contato com o posto no qual a explosão foi registrada em busca de mais informações sobre os danos causados ao local, mas os funcionários informaram que não vão falar sobre o ocorrido. O posto estava funcionando normalmente na tarde desta sexta.