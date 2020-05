Cientista britânico pede demissão após ser flagrado furando a quarentena com Amante

PUBLICIDADE 

Um cientista britânico pediu demissão do comitê que assessora o governo britânico durante a pandemia de coronavírus. O pesquisador, Neil Ferguson, de 51 anos, pediu o desligamento do grupo após o jornal The Daily Telegraph noticiou que ele furou o isolamento social para encontras sua amante, Antonia Staats, de 38 anos.

O Reino Unido é o país mais afetado pelo coronavírus na Europa.

O cientista estava na linha de frente no combate ao coronavírus e era o responsável por traçar metas e estratégias de combate ao coronavírus junto ao premiê Boris Johnson. Em seu país, ele era um dos maiores defensores do isolamento.

A amante vive em casa com marido e filhos e furou o confinamento pelo menos duas vezes para encontrar Ferguson.

O cientista é epidemiologista e assinou a coautoria do relatório do Imperial College de Londres, documento que previu meio milhão de mortos caso o Reino Unido não endurecesse as normas de isolamento.

“Admito que cometi um erro de avaliação e fiz algo incorreto. Decidi me retirar do SAGE (Grupo Assessor Científico para Emergências, na sigla em inglês)”, disse Ferguson, em nota divugada a imprensa.

Segundo o próprio cientistas ele agiu desta maneira por que já havia contraído o vírus. “Agi sob a crença de que estava imunizado, depois de ter dado positivo pelo coronavírus e de ter me isolado por completo durante duas semanas após os primeiros sintomas. Lamento profundamente ter prejudicado as ordens claras do governo sobre a necessidade permanente de manter a distância social para controlar esta devastadora epidemia”, afirmou.

Segundo Antonia sua atitude não foi errada já que mantinha um relacionamento aberto com o marido, logo ela considerava a casa de Ferguson sua casa também.