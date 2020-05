Ciclovia dá a sensação de pedalar imerso pela água

PUBLICIDADE 

A ciclovia de três metros de largura e 200 metros de comprimento atravessa uma das mil lagoas do pantanal de Wijers, no parque natural de Bokrijk, com 550 hectares, na Belgica. O caminho dá a sensação de pedalar submerso pela água. A Cycle through Water foi classificada pela revista Time como um dos ‘100 Melhores Lugares do Mundo’ em 2018.

A estrutura foi inaugurada em 2016 e, desde então, cerca de um milhão de pessoas já atravessaram o trecho. O pantanal de Wijers fica na província belga de Limburg. Nos últimos 25 anos,o lugar inaugurou 2.000 quilômetros de ciclovias pavimentadas e praticamente sem carros. Em junho de 2019 foi inaugurada na Adventure Forest de Bosland, uma ciclovia através das árvores, em que ciclistas pedalam em um círculo duplo ao longo de um caminho de 700 metros que atinge uma altura de 10 metros.

A ciclovia que passa através da água e a que passa através das árvores foram concebidas pelo Visit Limburg. Igor Philtjens, Presidente da Visit Limburg, disse: “Isso me deu a ideia de construir uma ciclovia através da água, através das copas das árvores, subterrânea … Tudo em locais estratégicos e icônicos em Limburg, com grande potencial de interação entre ciclistas e a paisagem. E é assim que continuamos a construir nossa rede de junções de bicicletas do futuro.”

O arquiteto e paisagista Pieter Daenen, foi o responsável por redesenhar a paisagem da lagoa em torno da ciclovia.