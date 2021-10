Ciclista a caminho de Aparecida morre ao ser atropelado na Dutra

O homem pedalava uma bicicleta no acostamento no momento que foi atingido por uma mulher, que teria perdido o controle do veículo

Paulo Eduardo Dias

São Paulo, SP Um romeiro morreu e ao menos três pessoas ficaram feridas durante um acidente na rodovia Presidente Dutra na manhã deste domingo (10). A vítima estava em uma bicicleta quando foi atropelada na altura do km 96 da estrada, na região de Pindamonhangaba (146 km de SP).

O homem pedalava uma bicicleta no acostamento no momento que foi atingido por uma mulher, que teria perdido o controle do veículo. Logo após atingir o ciclista, ao menos outras três pessoas que caminhavam pelo gramado na lateral da pista também foram atingidas e ficaram feridas.

Ao menos uma outra pessoa ficou ferida com gravidade e precisou ser socorrida de helicóptero.

Segundo informações da PRF, somente entre sábado (9) e domingo, quatro pessoas morreram durante caminhadas até a basílica de Nossa Senhora Aparecida.