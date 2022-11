Chuva deixa mais de 600 pessoas desabrigadas ou desalojadas no ES

A Defesa Civil informou que a previsão para esta quarta-feira (30) ainda indica condições favoráveis para chuvas na maioria das regiões

Segundo o boletim extraordinário da A Defesa Civil do Espírito Santo, até as 6h desta quarta-feira (30) mais de 600 pessoas precisaram sair de suas casas no estado.

Os municípios onde mais registraram acumulados de chuva foram Linhares com 112 milímetros e Aracruz com 104,7, os dois ficam na região Norte.

Previsão do tempo



A Defesa Civil informou que a previsão para esta quarta-feira (30) ainda indica condições favoráveis para chuvas na maioria das regiões. Ainda podem ocorrer totais diários de chuva expressivos em pontos isolados das vizinhanças da Grande Vitória e microrregião de Aracruz.

Ocorre variação de nuvens no estado e estão previstas chuvas e pancadas de chuva, sendo moderadas a ocasionalmente fortes em pontos isolados. O total diário de chuva pode ser relativamente elevado em alguns pontos, com maior probabilidade entre a Grande Vitória e as vizinhanças de Aracruz.

Na manhã desta terça-feira (29), um trecho da BR-101, em Aracruz, na Região Norte, precisou ser totalmente interditado depois que uma cratera se abriu na pista. O trecho no km 170, no distrito de Jacupemba permacece bloqueado.

A concessionária que administra a BR-101, Eco 101, informou que as obras de recuperação do trecho em que uma cratera se abriu serão concluídas em 72 horas. As intervenções começaram nesta terça-feira (29).

Desalojados e desabrigados



De acordo com o boletim da Defesa Civil, divulgado nesta quarta-feira, 368 pessoas estão desalojadas nas cidades de Afonso Cláudio, Cariacica, Fundão, João Neiva, Pedro Canário, Santa Leopoldina, São Mateus , Sooretama, Vargem Alta,Viana e Aracruz.

Em relação ao número de desabrigados, são 247 nos municípios de Aracruz , Cariacica, João Neiva,Linhares, São Mateus, Viana e Vitória. Algumas cidades tem desalojados e desabrigados.

Linhares



O município de Linhares foi o mais atingido pela chuva. Nesta quarta-feira a chuva deu uma trégua, mas as ruas amanheceram alagadas. Uma rua que dá acesso à delegacia da Polícia Civil e a sede do Exército, no bairro Três Barras, até as 7h40, estava tomada pela água.

Durante a noite e madrugada, muitos moradores ficaram assustados. Uma moradora do bairro Interlagos disse que vive com a avó acamada e que água da chuva invadiu a casa delas. As duas precisaram abandonar a residência por tempo indeterminado.

Ações



Em coletiva de imprensa no início da tarde desta terça-feira (29), o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, disse que foram montadas estruturas de forma rápida e temporária para fazer a gestão e manejo de desastres locais em Aracruz e Linhares, na Região Norte e Cariacica, na Grande Vitória.

Comandante da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), o coronel Áureo Buzato disse que as ações são também preventivas para evitar maiores danos provocados pelas chuvas.

“A gente está se antecipando porque a previsão que a gente tem é que pode se agravar”, disse o coronel.

Nesta terça-feira (29), em Aracruz, cidade com maior volume de chuva nas últimas 24 horas, o muro de uma residência desabou e a família foi orientada a sair da casa para casa de parentes ou vizinhos.

Algumas residências foram alagadas na Vila do Riacho e a escola foi disponibilizada para abrigo. Também foi registrado o rompimento de uma barragem de grande porte na represa do francês.