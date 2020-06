Chinês ganha 100 Kg durante pandemia e vai parar no hospital

PUBLICIDADE

Durante os cinco meses em que ficou isolado, um homem, de 26 anos, ganhou 101 quilos em Wuhan, na China, onde a pandemia de coronavírus se iniciou. De acordo com os médicos, Zhou teve que ser levado às pressas para o hospital no início deste mês, depois de ficar gravemente doente por causa do aumento de peso.

Agora com 279 quilos ele é considerado o homem mais pesado da metrópole chinesa.

Zhou era funcionário de um café, mas parou de sair quando a cidade entrou em confinamento, ainda no final de janeiro. Mesmo com a reabertura e o fim das restrições na cidade, o homem prosseguiu em casa.

De acordo com seus familiares, o rapaz passou a ter dificuldades para se locomover devido ao aumento de peso.

Os médicos do hospital em que Zhou se consulta informaram que o jovem está há anos lutando para diminuir o peso. No entanto, no último dia 31 de maio, o homem ligou para o hospital afirmando que não conseguia dormir há dois dias.

Segundo Dr. Li, Zhou ficou tão frágil que não conseguia sequer falar quando os médicos chegaram em sua casa.

Imediatamente levado a um centro médico e colocado em uma unidade de terapia intensiva (UTI), ele apresentava em seu quadro insuficiência cardíaca e disfunção respiratória.

Depois de nove dias na UTI, ele finalmente foi transferido a um quarto com quadro estável. Agora, Zhou tem o desafio de perder quase 25 quilos nos próximos três meses para poder fazer uma cirurgia bariátrica, para remover parte do estômago.

