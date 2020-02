Chewbacca: cão chama atenção por causa de barba

PUBLICIDADE 

Cachorrinho chamou a atenção nas redes sociais por conta de sua “barba” avantajada. Nuts foi apelidado de Chewbacca nas redes sociais pelos internautas. O griffon belga tem três anos e a dona é a russa Tatiana Kovalenok.

“Eu nunca tinha me dado conta (da ‘barba’) até receber comentários nos meu Instagram”, disse a moradora de Moscou (Rússia) ao site “The Dodo”. “Quase todos os dias, quando passeamos, as pessoas reagem à barba. As crianças geralmente chamam Nuts de ‘cão engraçado’ e que ‘ele se parece com o vovô’. Os adultos se prendem mais ao estilo e comentam: ‘Olha só a barba dele!’. Muitos o chamam de hipster”, afirmou.

Griffon belgas, geralmente, tem muito pelo facial, mas o de Nuts está acima do padrão. A dona disse que não tem nenhum cuidado diferenciado para manter os pelos do bichinho.